Экс-жена Мамаева рассказала, что футболист бил ее сына по голове

Алана Мамаева, бывшая жена игрока «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, что футболист бил ее сына по голове, передает Starhit.

«Павел никогда не поднимал на меня руку. Зато Алекса постоянно бил по голове (давал подзатыльники). Все это происходило, когда я не видела. Теперь понимаю, откуда у Алекса привычка закрывать голову руками», — сказала Алана.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. У Мамаевых есть общий ребенок. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.

Мамаев выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана потребовала у экс-супруга купить для дочки Алисы одежду и обувь на зиму.