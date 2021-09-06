Тихонов — о победе России над Кипром: можно еще монголов 10:0 обыграть и радоваться

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу сборной России по футболу над Кипром (2:0) в рамках отбора ЧМ-2022.

«К счастью, я не смотрел это безобразие. В целом, можно еще монголов 10:0 обыграть и радоваться. Как можно сравнивать сборную России и Кипр? Мы такие команды обязаны побеждать с закрытыми глазами. Выиграли у Кипра, ну и зачем орать? Ладно бы с итальянцами достойно сыграли. Следующий наш соперник – Мальта. Страна, которая меньше Смоленской области. Как такую сборную можно не обыграть?

Я не буду болеть за российский футбол, пока он не станет нормальным, на который можно смотреть», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Национальная команда обыграла Кипр в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

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