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Журналист рассказал, почему полиция приехала на матч Бразилия — Аргентина

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Andre Penner/AP

Бразильский журналист Марсело Басседжо, комментируя инцидент с остановкой матча отборна на ЧМ-22 между Бразилией и Аргентиной, заявил, что полиция приехала на арену, «чтобы открыть путь от стадиона до аэропорта». Слова журналиста передает «Спорт-Экспресс».

«Болельщики освистывали людей, остановивших матч. Они кричали им «позор, позор». Аргентинская сторона в свою очередь говорила, что Anvisa не предупреждала их о санитарных правилах. Однако по правилам, игроки, побывавшие в Великобритании, Южной Африке, Северной Ирландии и Индии за последние 14 дней, должны находиться на карантине. Они не должны были выходить из отеля с тех пор, как приехали в Бразилию», — рассказал Басседжо.

Также журналист заявил, что Anvisa предупреждали сборную Аргентины о карантине, но футболисты все равно приехали на стадион, так как CBF и Conmebol разрешили аргентинцам выступить в матче.

«Почему приехало много полиции после инцидента? Чтобы открыть путь от стадиона до аэропорта», — сказал Басседжо.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов. Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о приостановке матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Бразилия — Аргентина.

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