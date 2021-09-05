Ральф Шумахер заявил, что Мазепину нет места в «Формуле-1»

Ральф Шумахер, дядя пилота команды «Формулы-1» «Хаас» Ника Шумахера, подверг критике российского пилота Никиту Мазепина, который выступает с немцем в одной команде, передает F1-Insider.

«Такая агрессия на подобных скоростях просто опасна для жизни. Если происходит что-то такое, это опасно. Заслужил ли Мазепин место в Ф-1? Нет. Риск, который он приносит с собой, не соответствует его таланту», — сказал Ральф Шумахер.

На первом круге Гран-при Нидерландов Мазепин заблокировал напарника в начале стартовой прямой.

Мазепин не смог закончить гонку, а Шумахер пришел к финишу 18-м. Победителем Гран-при стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Ранее Мазепин был признан худшим гонщиком по итогам первой половины сезона «Формулы-1» по рейтингу издания The Race. Россиянин получил от журналиста Эда Стро оценку 3,0, а его партнер Мик Шумахер — 4,7.

Ранее пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин раскритиковал своего партнера по команде Мика Шумахера за его действия во время квалификации Гран-при Нидерландов.