Лоза сравнил сборную России под руководством Карпина и Черчесова

Российский певец Юрий Лоза высказался о матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра.

«Игра не понравилась никому, нас просто возили в конце игры, команда «сдохла». Говорить о том, что мы на что-то претендуем, очень рано. Карпин пока не впечатляет, команда выглядит очень слабо. Тренер должен придумывать новый стиль игры, вливать что-то в игру, сейчас то же самое, что было и с Черчесовым», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Встреча между сборными Кипра и России, прошедшая в Никосии 4 сентября, завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.