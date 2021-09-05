Уголовное дело возбудили после массовой драки фанатов в Твери

МВД по Тверской области сообщило, что по факту драки между фанатами московского «Спартака» и петербургского «Зенита» возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«По факту грубого нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Задержанных на данный момент нет. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург», — приводит слова представителя пресс-службы МВД ТАСС.

4 августа в результате потасовки в Твери, которая произошла 4 сентября, один из участников был доставлен в больницу для оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают всех участников драки.

Ранее сообщалось, что во время матча третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» произошла потасовка. Игра была остановлена при счете 1:0 в пользу хозяев.

Болельщики «Ниццы» сначала начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступила в драку с болельщиками.