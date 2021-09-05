Головин выделил главное после победы над Кипром

Хавбека французского «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о победе над Кипром (2:0) в матче квалификации чемпионата мира — 2022.

«Набрали три очка, и это самое главное сейчас. В принципе все получилось так, как и должно быть в таких матчах. Важно было побыстрее забить, чтобы потом играть уже с определенным запасом.

Понятно, что не все получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть чуть иначе, но идет борьба за выход на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали сегодня», — цитирует игрока Sport24.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу. Группа H.

Кипр — Россия — 0:2

Голы: 0:1 — Ерохин, 6; 0:2 — Жемалетдинов, 55.

Ранее сообщалось, что Россия осталась на первом месте в группе после матча Словакия — Хорватия.