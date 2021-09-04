Смородская оценила работу Карпина на посту тренера сборной России

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу России над Кипром в отборочном матче чемпионата мира по футболу, передает Sport24.

«Думаю, Валерий Карпин прекрасно справляется со своими обязанностями. У него очень трудная задача: мало времени на подготовку, за неделю 3 игры — это крайне непросто. Мне действительно нравится, как сборная выглядит при нем сейчас», — сказала Смородская.

В самом начале поединка счет в матче открыл Александр Ерохин. На 55-й минуте окончательный счет установил Рифат Жемалетдинов.

В своей отборочной группе подопечные Валерия Карпина занимают первое место, набрав десять очков. Киприоты располагаются на шестой строчке, имея в активе четыре балла.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Кипр встретится со Словакией. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу. Группа H.

Кипр — Россия — 0:2

Голы: 0:1 — Ерохин, 6; 0:2 — Жемалетдинов, 55.