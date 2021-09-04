Стало известно, где можно будет посмотреть матч Кипр — Россия в отборе ЧМ

4 сентября сборная России в рамках отборочного этапа к чемпионату мира — 2022 сыграет против национальной команды Кипра. Поединок начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Первого канала. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для сборной России этот матч станет вторым в сентябре и вторым под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, который сменил на этом посту Станислава Черчесова, уволенного из-за неудовлетворительный результатов выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020 (команда заняла четвертое место в группе, выиграв один матч и два проиграв). В первом поединке под руководством Карпина Россия сыграла вничью с вице-чемпионами мира — Хорватией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

7 сентября Россия проведет поединок с Мальтой также в рамках квалификации на мировое первенство. После четырех игр отбора Россия занимает второе место в группе, имея семь очков и уступая лидирующей Хорватии по дополнительным показателям. У ближайшего соперника подопечных Карпина — Кипра — четыре балла и пятое место.