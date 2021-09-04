Неймар ответил на критику по поводу лишнего веса

Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар ответил на многочисленную критику по поводу своего лишнего веса.

Сейчас футболист находится в расположении национальной команды, которая в ночь на 3 сентября провела матч отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 против сборной Чили. Победа досталась бразильским футболистам, Неймар отыграл 90 минут. Однако многие болельщики заметили, что на некоторых снимках именитых форвард выглядит располневшим.

В социальных сетях бразилец объяснил это тем, что просто не угадал с размером одежды, что прибавило ему лишних килограммов.

«Проблем с весом у меня нет. Я надел футболку размера L, в следующий раз попрошу размер M», — написал Неймар в своем Instagram.

Незадолго до старта сезона в некоторых СМИ появились фотографии футболиста с отдыха на Ибице, где было заметно, что футболист набрал лишний вес за время отсутствия футбольных матчей и регулярных тренировок.

В рамках квалификации на чемпионат мира в сентябре Бразилии предстоит провести еще два матча — с Аргентиной и Перу.