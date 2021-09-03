Игроков сборной Англии освистали за то, что они встали на колено перед матчем с Венгрией

Футболистов сборной Англии освистали за то, что они преклонили колено перед отборочным матчем ЧМ-22 с Венгрией.

Спортсмены перед игрой обсудили острый вопрос расизма и решили продолжить акцию. Игроки приняли такое решение, несмотря на то что в июне в Венгрии освистали футболистов Ирландии, которые встали на колено перед товарищеской игрой.

Напомним, сборная Англии обыграла Венгрию со счетом 4:0. На 55-й минуте Рахим Стерлинг открыл счет в матче. Форвард Гарри Кейн удвоил преимущество англичан. На 69-й минуте Гарри Магуайр сделал счет 3:0, забив головой. В концовке игры Деклан Райс установил окончательный счет — 4:0.

Движение BLM приобрело национальный масштаб в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Сотрудник правопорядка надавил задержанному ногой на шею, после чего тот скончался. Убийство попало на видео и вызвало масштабные протесты темнокожих против полицейского произвола под лозунгом «Я не могу дышать». После этого по всей стране стали проходить «акции покаяния» белых перед темнокожими, выражавшиеся в преклонении колена и распространившиеся на спортивные мероприятия. Активность BLM спровоцировала ответные акции неофашистских группировок.

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