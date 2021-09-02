Министр спорта России назвал минимальную задачу на Игры-2022

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что минимальной задачей для российских спортсменов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине станет попадание в пятерку сильнейших команд.

«Медального плана как такового нет. Вы знаете, что ситуация на Играх 2018 года была трагичной для России. Количество медалей абсолютно не отражало соотношение сил на спортивной арене и нашего потенциала.

Сейчас ситуация другая, ограничений меньше, но и конкуренция стала более значительной. Я бы поставил минимальную задачу – попадание в пятерку сильнейших сборных команд, как это было и на летний Играх в Токио», — цитирует министра РИА «Новости».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) может обсуждаться, но его наличие обязательно.