Захарян станет самым молодым полевым игроком в истории сборной России

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян станет самым молодым полевым игроком в стартовом составе сборной России.

Футболист дебютирует за главную команду в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней. Рекордсменом среди всех игроков является вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев, вышедший в стартовом составе в возрасте 18 лет и 20 дней.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Встреча между сборными России и Хорватии пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 1 сентября и станет дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После трех туров обе сборные набрали по шесть очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

На старте отборочного этапа команда России обыграла Мальту (3:1), Словению (2:1) и проиграла Словакии (1:2). Сборная Хорватии уступила словенцам (0:1), а также одержала победу над Кипром (1:0) и Мальтой (3:0).

Ранее сборная России объявила состав на матч с хорватами.