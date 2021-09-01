Игнашевич поделился ожиданиями от матча Россия — Хорватия

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от матча национальной команды с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

«От нашей сборной жду победы. Думаю, ребята отдадут все силы, эмоции будут захлестывать. На первый план сейчас выходит результат, потому что игр не очень много в группе, каждый матч очень важен. Кто сейчас самый лучший нападающий сборной? Смолов», — приводит слова Игнашевича Sport24.

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022, который пройдет в Катаре, россияне 1 сентября сыграют с командой Хорватии в Москве на стадионе «Лужники». Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснили замену арбитра в матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия.