«Ювентус» назвал сумму трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» сообщил, сколько туринский клуб получит от «Манчестер Юнайтед» за трансфер нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщается на официальном сайте «Ювентуса».

Португалец перешел в «МЮ» за 15 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Если клуб или Роналду будут завоевывать трофеи, «Юве» будет получать бонусы в размере 8 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» приобрел Криштиану Роналду для того, чтобы футболист не перешел в «Манчестер Сити».