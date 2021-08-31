Лучший бомбардир ЦСКА подписал контракт с английским клубом

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с лондонским «Вест Хэм Юнайтед», сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, футболист уже прошел в Лондоне медобследование и подписал все необходимые бумаги. Соглашение с английским клубом рассчитано на шесть лет. Сделка по переходу Влашича в «Вест Хэма» полностью закрыта. Армейцы получат за игрока €27 млн.

Отмечается, что футболист уже вернулся в Москву в расположение сборной Хорватии, которая 1 сентября встретится с командой России в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Влашич перешел в ЦСКА на правах аренды в августе 2018 года из английского «Эвертона», по окончании которой красно-синие выкупили хорватского полузащитника за €15,7 млн. За 81 матч в армейском клубе Влашич забил 28 мячей. В сезоне 2020/2021 он стал лучшим бомбардиром команды, записав в актив 11 голов.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе хорватского футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).