Вратарь команды соперника вывел на поле ребенка, чтобы сфотографировать с Месси

Голкипер «Реймса» Предраг Райкович попросил новобранца «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси сфотографироваться с сыном. Он сам делал снимок на мобильный телефон, пока аргентинский нападающий держал на руках мальчика.

Напомним, в матче четвертого тура чемпионата Франции сезона-2021/2022 «ПСЖ» одержал победу над «Реймсом» со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе. Этот матч стал дебютным для игрока сборной Аргентины. Месси заменил Неймара на 66-й минуте.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал дебютный за французский клуб матч нападающего Лионеля Месси.

