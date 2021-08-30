Хоккеист обвинил свою жену в домашнем насилии

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн обвинил свою жену Анну в домашнем насилии в его адрес. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, Кейн заявил, что конфликты с применением физической силы начались в 2019 году, когда Анна ударила его семь-восемь раз кулаком по лицу. По словам хоккеиста, в октябре 2020 года после ссоры в гостях у матери жены, супруга снова ударила его по лицу после того, как они поссорились, когда в гостях находилась мать Анны.

В апреле 2021 года у Кейна снова произошла ссора с супругой после того, как она проверила телефон хоккеиста. Тогда она начала бросать вещи в игрока, а затем ударила его кулаком по голове и лицу. Также Кейн заявил, что в июле этого года произошел очередной подобный случай.

В январе 2021 года Кейн объявил о своем банкротстве. Общий долг хоккеиста составляет 26,8 млн. долларов, а его активы всего 10,2 млн. долларов.

Ранее бывшая девушка олимпийского чемпиона по теннису Александра Зверева Ольга Шарыпова рассказала, как спортсмен избил ее на турнире в Шанхае в 2019 году.