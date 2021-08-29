Гонка на Гран-при Бельгии стала самой короткой в истории Формулы-1

Гран-при Бельгии стал самым коротким в истории чемпионатов мира Формулы-1. Пилоты проехали позади сейфти-кара всего три круга, а результаты гонки зафиксированы по итогам первого круга.

Ранее самой короткой гонкой в истории был Гран-при Австралии в 1991 году. Тогда заезд был остановлен из-за дождя после 16 кругов, а результаты гонки были зафиксированы по итогам 14 кругов.

Победителем Гран-при Бельгии был признан пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Гонка была прервана после двух прогревочных кругов из-за плохой видимости из кабин пилотов, но затем возобновилась после почти трехчасового перерыва. Гонщики проехали всего три круга, после чего снова было принято решение остановить соревнования. Тем не менее, раз пилоты проехали более двух кругов, то по правилам это позволит начислить им половину очков по итогам гонки.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял 17-е место в гонке, но при этом показал в гонке самый быстрый круг.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Мазепин показал лучший круг на Гран-при Бельгии.