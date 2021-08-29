Гонка «Формулы-1» была завершена после трех кругов

Гонка Гран-при Бельгии на очередном этапе Формулы-1 была завершена после всего трех кругов. В связи с сильным дождем и отсутствием видимости на трассе дирекция гонки приняла решение не возобновлять заезд.

Победителем Гран-при был признан пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Гонка была прервана после двух прогревочных кругов из-за плохой видимости из кабин пилотов, но затем возобновилась после почти трехчасового перерыва. Гонщики проехали всего три круга, после чего снова было принято решение остановить соревнования. Тем не менее, раз пилоты проехали более двух кругов, то по правилам это позволит начислить им половину очков по итогам гонки.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял 17-е место в гонке.

Ранее сообщалось, что российского пилота признали худшим гонщиком первой половины сезона «Формулы-1».