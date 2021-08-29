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Тренер сборной Украины ответил на вопрос о вызове игроков из чемпионата России

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Kacper Pempel/Reuters

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков во время своей презентации, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не будет вызывать в национальную команду игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России — вы же меня порвете, да (улыбается)? Нет?

Скажу вам откровенно, я не рассматриваю вопрос [о вызове игроков] из чемпионата России. А знаете, почему? Я вот в феврале месяце сидел дома, вы сами понимаете — пандемия, столько не работал. Говорю жене, мол, пойду пройдусь.

Я — коренной киевлянин, думаю, просто пройду по городу. Подошел к Михайловской церкви. И оттуда вниз к стадиону «Динамо» ведет дорога, к музею. Зашел в Андреевскую церковь отреставрированную, посмотрел, в Софиевский собор. А в стороне от Михайловской — фотографии. Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и ребята молодые. Столько фамилий, столько фотографий…

Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот… Поэтому — нет, сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени…» — сказал специалист.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), член Исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андрей Павелко высказался о назначении Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

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