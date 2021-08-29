Защитника «Краснодара» в сборной России заменит футболист «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин заменит защитника «Краснодара» Сергея Петрова в сборной России. Петров получил травму правой голени на тренировке 28 августа.

«Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведенного осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм.

Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами ФК «Краснодар» принято решение о продолжении лечения футболиста в условиях клуба», — приводит слова старшего врача Владимира Хайтина сайт Российского футбольного союза (РФС).

Национальная команда готовится к играм квалификации чемпионата мира 2022 года. Матч со сборной Хорватии состоится в Москве 1 сентября в 21:45 (мск). С Кипром — в Никосии 4 сентября в 19:00 (мск). Встреча с Мальтой пройдет в Москве 7 сентября в 21:45 (мск).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал совет игрокам национальной команды.