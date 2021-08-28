Бывший тренер сборной России назвал причину ухода Роналду из «Ювентуса»

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился мнением о переходе Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед», передает La Gazzetta dello Sport.

«Думаю, Криштиану сделал выводы о нынешнем «Ювентусе». Полагаю, в его видении «Ювентус» не в состоянии бороться на международной арене. После трех лет безуспешных попыток в Лиге чемпионов это могло стать причиной для ухода», — сказал Капелло.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:2) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.