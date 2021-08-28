Матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» могут перенести на нейтральное поле

Встреча первого тура между лондонским «Челси» и петербургским «Зенитом», которая должна пройти в столице Англии, могут перенести на нейтральное поле, сообщает «Спорт-Экспресс».

Это связано с серьезными ограничениями на въезд в Великобританию из-за пандемии коронавируса.

Возможный перенос игры прокомментировали в пресс-службе сине-бело-голубых.

«Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведение гостевого матча с «Челси», конечно, и клубы, и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение», — передает слова пресс-службы клуба Sport24.

Игра должна пройти 14 сентября.

Ранее стало известно расписание матчей «Зенита» на групповом этапе ЛЧ.