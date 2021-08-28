Бельгийский футболист проходит медобследование перед трансфером в «Спартак»

Защитник бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриз прибыл в Москву и проходит углубленное медобследование перед возможным переходом в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Планируется, что медобследование продлится несколько дней и будет очень тщательным. В случае успешного прохождения бельгиец подпишет контракт со столичной командой. При этом у «Спартака» уже заняты все легионерские позиции, поэтому, чтобы внести защитника в заявку на сезон, необходимо расстаться с кем-то из иностранцев.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Кауфриз принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €850 тыс. Также на его счету один матч за молодежную сборную Бельгии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» находится в трех очках от зоны вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ).