«Локомотив» работает над подписанием игрока «Челси»

Хавбек лондонского «Челси» Тино Анджорин может перейти в московский «Локомотив». Об этом сообщает Eurostavka.

Однако пока договоренность по трансферу не достигнута.

Полузащитник сыграл 80 минут в матче группового этапа Лиги чемпионов — 2020/21 с «Краснодаром» (1:1). Также в активе англичанина две игры в Кубке Англии и один матч в Кубке Лиги, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Портал The Athletic оценивает рыночную стоимость британца в 2,3 миллиона евро. Его соглашение с «Челси» истекает летом 2025 года.

«Локомотив» с 12 очками занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре железнодорожники дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось что футболист московского «Локомотива» Мацей Рыбус раскритиковал пресс-службу «железнодорожников» за пост в соцсетях о бывшем игроке команды Гжегоше Крыховяке.