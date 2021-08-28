Стало известно, в каком случае Роналду может получить в «МЮ» седьмой номер

Нападающий Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Согласно правилам Английской премьер-лиги (АПЛ), португальский форвард Криштиану Роналду не сможет взять седьмой номер, под которым он выступал в туринском «Ювентусе», мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Footy Headlines.

Седьмой номер сейчас у нападающего сборной Уругвая Эдисона Кавани. И правила лиги запрещают менять номера по ходу сезона.

Португалец может свободно получить седьмой номер, если уйдет Кавани. Но, по данным разных источников, Кавани и «МЮ» не собираются расставаться этим летом.

В данный момент для Роналду доступны номера 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35, сообщает Goal.com.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поучаствовал в возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду в английский клуб.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.