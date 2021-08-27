«Спартак» находится в трех очках от зоны вылета из РПЛ

Завершился шестой тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

На первой строчке турнирной таблицы располагается петербургский «Зенит», набрав 14 очков. Подопечные Сергея Семака обыграли на своем поле столичный ЦСКА (1:0).

Второе место занимает «Динамо» (13), замыкают тройку лидеров «Сочи» и московский «Локомотив», имеющие по 12 баллов.

Шестую, седьмую и восьмую строчки занимают «Краснодар», ЦСКА и грозненский «Ахмат», набравшие по девять баллов.

Интересно, что на десятом месте идет московский «Спартак» (7). Красно-белые в шестом туре уступили «Сочи» (1:2). Подопечные Руя Витории лишь на три очка опережают тульский «Арсенал», который находится в зоне вылета. В очном поединке команд была зафиксирована ничья (1:1).

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике».

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что красно-белых может возглавить Доменико Тедеско.