Газзаев: у «Спартака» нет никаких шансов в Лиге Европы

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы столичного «Спартака» на выход из группы Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

«Учитывая, как «Спартак» выглядит в последнее время, я думаю, что у них нет никаких шансов. Вот и весь ответ. Нет качества игры, нет отношения футболистов к результату», — сказал Газзаев.

Красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее российский волейболист Алексей Спиридонов поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы.