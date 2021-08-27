Витория ответил на вопрос об отставке из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал свою возможную отставку после поражения столичной команды от «Сочи» (1:2) в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Отставка? Я борец по натуре, просто так не сдамся. Такие моменты бывают в жизни и футболе. Вы тоже переживали такие ситуации. Да, непростой момент, но я не повернусь спиной к этой ситуации. Буду стараться делать все лучшее для клуба и игроков», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Напомним, счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» — «Сочи» — 1:2

Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает девятое место, набрав семь очков.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о происходящем в московском клубе, который неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата России под руководством португальского тренера Руя Витории.