Тренер «Шахтера» заявил, что «Монако» — это не только Головин

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби ответил на вопрос — есть ли у него отдельный план по нейтрализации российского полузащитника Александра Головина в ответном матче с «Монако» в квалификации Лиги чемпионов.

«У «Монако» не только Головин, а еще много сильных футболистов. Например, Желсон Мартинш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен-Йеддер.

Команда в целом сильна. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть, владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать. Все это для нас очень важно, — цитирует специалиста пресс-служба украинского клуба.

Первая встреча между командами в Монако завершилась минимальной победой донецкого клуба. Ответный матч состоится в Харькове 25 августа. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Головин получил прямую красную карточку в матче с «Лансом» в рамках третьего тура чемпионата Франции.