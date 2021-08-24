Уткин — об уходе Арустамяна с «Матч ТВ»: по-моему, ты психанул, может, не стоит?

Журналист и блогер Василий Уткин обратился к комментатору Нобелю Арустамяну по поводу его ухода с «Матч ТВ». Арустамян решил уйти с канала из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой. Журналист заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям. Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

«Нобель, по-моему, ты психанул. Может, не стоит?..

Разумеется, всегда на твоей стороне, друг мой…» – написал Уткин в своем Twitter.

В 2016 году Арустамян стал сотрудником канала «Матч ТВ», где регулярно освещал и комментировал футбольные матчи. В 2019 году комментатор создал собственный Youtube-канал.

Ранее главный редактор «Матч ТВ», комментируя уход Арустамяна с канала, заявил, что незаменимых людей нет.