Президент «Урала»: в «Динамо» Макаров получает 9 млн, откуда у него мотивация играть в Европе?

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов считает, что молодые российские игроки теряют мотивацию уехать в топ-чемпионаты из-за того, что клубы РПЛ платят завышенные зарплаты.

«В «Рубине» зарплата Макарова была полтора миллиона рублей в месяц. При таком уровне футбола в России полтора миллиона для молодого игрока — хорошие деньги, позволяющие содержать семью, купить квартиру, иметь машину. И такая зарплата сохраняет мотивацию. Но покупает Дениса Макарова «Динамо», и дает ему сразу девять миллионов! В шесть раз больше! У меня вопрос — неужели футболист сразу в шесть раз лучше играть станет?» — приводит слова Иванова «Советский спорт».

Иванов считает, что многие функционеры хотят отменить лимит на легионеров в РПЛ, но, по его мнению, проблема российского футбола кроется с том, что игрокам платят завышенные зарплаты, лишая мотивации играть в Европе. Президент «Урала» уверен, что в европейских чемпионатах никто сразу не станет платить Макарову такие деньги.

«Ну дайте молодому игроку в два раза больше зарплату, чтобы у него оставалось стремление добиться большего, ставить цель уехать, попасть когда-нибудь в «Челси» или «Барселону», чтоб и зарабатывать там намного больше. Но «Динамо» сразу насыпает зарплату в шесть раз больше, чем создает условия для потери мотивации.

Пройдет два года, убедится Макаров, что таких денег в Европе нигде не предложат, и тема с отъездом будет закрыта навсегда. При чем здесь лимит, если у нас молодых игроков так деньгами заваливают?» — сказал Иванов.

Ранее Григорий Иванов прокомментировал предложение отказаться от лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.