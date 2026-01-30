Гагарина раскрыла Собчак тайну своей фигуры: «Я чипсоед»

Певица Гагарина призналась, что не занималась спортом год

Певица Полина Гагарина стала гостьей шоу «Что о тебе думают?» с Ксенией Собчак в роли ведущей. Запись нового выпуска проекта опубликована на платформе VK Видео.

Зрители шоу задали Гагариной вопрос о ее фигуре, которую некоторые сочли следствием стрессов, пищевых расстройств или приема специальных препаратов. Гагарина отметила, что сейчас находится не в той форме, которая ей нравится.

«Я люблю себя сухой: не могу привести себя в порядок, потому что я жру. Вообще, я чипсоед, и весь прошлый год не занималась спортом, потому что болела с сентября по май. Каждый месяц. Думала, что меня прокляли, хотела даже обратиться к ясновидящей», — призналась 38-летняя звезда.

Полина Гагарина — победительница телепроекта «Первого канала» «Фабрика звезд-2», призер конкурса «Новая волна». В конце 2025 года россияне назвали ее лидером российской эстрады среди женщин-исполнителей.

В 2024 году продюсер Евгений Бабичев объяснил, почему Полина Гагарина стала певицей года. По его мнению, артистка проявила себя как трудолюбивая и целеустремленная исполнительница, чьи песни откликаются в сердцах россиян из-за народно-фольклорных и патриотических мотивов.

