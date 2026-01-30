Размер шрифта
Джиган подрался с охраной Оксаны Самойловой

Рэпер Джиган выместил злость на Самойлову за развод на охране блогерши
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рэпер Джиган подрался с охраной своей супруги блогерши Оксаны Самойловой в новой серии реалити-шоу «Джиган и Оксана», которая вышла на платформе VK Видео.

На свидании, попавшем в объектив, Самойлова попыталась поговорить с мужем об их отношениях и браке. Джиган отказался делать это перед камерами и ушел, и Самойлова оставила на столе заявление о разводе. После этого артист вышел из себя и и решил выместить злость на охране.

«Он просто не оставил мне выбора сделать это по человечески. Теперь я понимаю, почему люди бросают друг друга по СМС, сказать в лицо — нужно очень много мужества, собраться и принять удар», — рассказала Самойлова.

Также Самойлова призналась, что отстранилась и сепарировалась от партнера в 2020 году.

«На самом деле я тогда еще развелась. Внутри себя. Я отстранилась, чтобы он не смог сделать мне больно, и начала жить параллельную самостоятельную жизнь», — говорит она.

До этого, добавила знаменитость, она не верила в измены Джигана и доверяла ему. Последней точкой в браке, продолжила она, стало отношение мужа к ферме, ведением которой увлеклась Самойлова.

«Когда я горела и жила этой фермой, а он даже не смотрел, что я ему показываю. Сейчас я понимаю, что у нас очень хреновый период: он сейчас максимально вкладывается, делает все, что я хочу — но просто мне это нахрен не надо, чтобы он ни делал, это уже не имеет никакого значения», — сказала она.

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что суд отказался разводить Джигана и Самойлову. На заседание пришли только их представители. Суд приостановил бракоразводный процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор в 2020 году – после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу.

Ранее Джиган сказал, что недоволен реалити-шоу о своей семье.
 
