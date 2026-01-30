Спецпредставитель Путина призвал Украину и Европу прекратить обвинять друг друга

Украине и ее европейским партнерам стоит поддержать мирный план президента США Дональда Трампа, а не перекладывать друг на друга ответственность за те или иные проблемы. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал специальный представитель российского лидера Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не получил партию ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за европейских стран.

«Украине и Европе необходимо всецело поддержать мирный план Трампа, вместо того чтобы обвинять друг друга», — отметил Дмитриев.

30 января Зеленский раскритиковал европейских партнеров за задержку поставок ракет для систем ПВО Patriot. По словам главы государства, американские ракеты для Patriot закупает Европа. Но она не оплатила поставки, в связи с чем Украина не получила ракеты тогда, когда они были ей необходимы.

До этого глава немецкого министерства обороны Борис Писториус призвал союзников поставлять Украине системы ПВО вместо Германии, поскольку у нее осталось мало возможностей. Также чиновник обратил внимание, что Берлин сделал «непропорционально много» для Киева, в том числе передав ему свои комплексы Patriot.

Ранее Зеленский пообещал принять «кадровые решения» в сфере ПВО.