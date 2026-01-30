Ветеран «Спартака» о депрессии игрока команды: в наше время такого не было

Кечинов о депрессии игрока «Спартака» Самошникова: в наше время такого не было

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на ситуацию вокруг крайнего защитника команды Ильи Самошникова, который мог покинуть тренировочный сбор красно-белых из-за депрессии, передает «Чемпионат».

«Самошников — талантливый российский парень с отличными качествами, которые ещё можно развивать. Хочу, чтобы он это делал в «Спартаке». Я в футболе с таким не сталкивался, в наше время такого не было», — сказал Кечинов.

Самошников перешел в «Спартак» из московского «Локомотива» летом 2025 года. За красно-белых он сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) два матча.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее легенда «Спартака» возмутился игровым временем Самошникова.