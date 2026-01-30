Размер шрифта
Будущий кабмин Нидерландов намерен выделять Киеву более €3 млрд в год

Нидерланды намерены выделить Украине более €3 млрд в 2027-2029 годах
Valentyn Ogirenko/Reuters

Будущее правительство Нидерландов, формируемое коалицией под эгидой леволиберальной партии «Демократы-66», будет ежегодно направлять Украине более €3 млрд в качестве военной помощи в период с 2027 по 2029 годы. Об этом сообщает Dutch News.

Приблизительно €3 млрд ежегодно будут выделяться на военную поддержку Киева, а около €400 млн — на «другие формы поддержки». Невоенная помощь будет финансироваться из бюджета, предусмотренного для международного развития и внешней торговли, в то время как за военную поддержку будет отвечать министерство обороны. Военное ведомство для финансирования военной помощи будет использовать механизм переноса средств, перераспределяя бюджет, запланированный на будущие годы.

Кроме того, новая коалиция ставит перед собой цель увеличить численность вооруженных сил Нидерландов до 122 тысяч человек к 2030 году. В случае, если эта цель не будет достигнута, правительство рассмотрит возможность возвращения обязательной военной службы.

Текст коалиционного соглашения был представлен 30 января лидерами партий, формирующих правительство: «Демократами-66», Христианско-демократическим призывом и Народной партией за свободу и демократию (VVD).

Ранее Украину предупредили о возможном бюджетном дефиците из-за сокращения кредитных средств ЕС.
 
