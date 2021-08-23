Губерниев иронично высказался об игре Смолова против «Краснодара»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре форварда московского «Локомотива» Федора Смолова в матче с «Краснодаром» (2:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Нападающий оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров этого сезона.

«Смолов просто молодец! Его явно не хватало на Евро! Эх, Станислав, взял бы Федора, глядишь, и Карпин был бы в «Ростове», — написал комментатор в Telegram-канале.

В нынешнем сезоне РПЛ Смолов принял участие в пяти матчах, в которых забил пять мячей.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее сообщалось, что бывший председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович назвал Федора Смолова основным форвардом сборной России на отбор к чемпионату мира — 2022.