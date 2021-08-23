Андрей Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Германии Александру Звереву в финале турнира в американском Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу пятой ракетки мира. Продолжительность матча составила 1 час.

На счету Зверева шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Рублев сделал 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для немца эта победа стала четвертой в этом году. Прежде он побеждал в Акапулько (Мексика), Мадриде (Испания) и на Олимпийских играх в Токио.

На турнире в Цинциннати приняли участие 56 теннисистов. Общий призовой фонд соревнований составил более $3 млн.

Ранее Зверев поделился ожиданиями от финальной встречи турнира в американском Цинциннати против россиянина Андрея Рублева.

Теннис. Цинциннати. Финал

Александр Зверев (Германия) — Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 6:3