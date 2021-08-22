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«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» благодаря дублю Смолова

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Владимир Песня/РИА Новости

«Локомотив» в матче пятого тура Российской премьер-лиги одержал победу над «Краснодаром» со счетом 2:1. В самом начале встречи счет открыл форвард железнодорожников Федор Смолов. Он же удвоил преимущество «Локомотива» на 33-й минуте. На 71-й минуте нападающий Джон Кордоба сократил отставание «быков». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

После пяти туров «Локомотив» располагается на третьем месте в лиге, имея в активе 11 очков. «Краснодар» занимает девятое место, набрав шесть очков.

Лидером РПЛ является «Динамо», который набрал 12 очков за пять игр.

Следующий матч «Локомотив» проведет с московским «Динамо» 27 августа. В этот же день «Краснодар» примет на своем стадионе «Рубин».

Российская премьер-лига. пятый тур
«Локомотив» — «Краснодар» — 2:1
Гол: 1:0 — Смолов (7), 2:0 — Смолов (33), 2:1 — Кордоба (71).

Ранее Московское «Динамо» на выезде оказалось сильнее екатеринбургского «Урала» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Благодаря этой победе бело-голубые вышли на первое место в таблице РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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