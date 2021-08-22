Червиченко: Соболев рубится, толкается, спорит с судьями, а не играет

Бывший глава московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Соболев рубится, толкается, спорит с судьями, а не играет. Совершает агрессивные действия, только в них мало футбольного.

У него всегда — либо белое, либо черное, середины нет. Периодами он не забивает совсем, потом его прорывает и влетает все. Он растратил на Кубке Пари-матч весь свой голеадорский ресурс, теперь у него наступила пауза. Надо ждать, когда черная полоса сменится белой», — приводит слова экс-президента столичного клуба «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что согласно новым условиям Соболев будет зарабатывать €2 млн. Также игрок национальной сборной России получил подписной бонус в размере €1 млн.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В сезоне 2020/21 Соболев сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 мячей и сделал пять результативных передач.