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Маск рассказал, как Америка может лишиться американцев

Маск: в США из-за нелегалов в скором времени не будет американцев

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президентские выборы в США в 2024 году могут стать последними, где будут голосовать собственно американцы, на фоне неверной миграционной политики властей Соединенных Штатов. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск.

«Учитывая массовый приток нелегалов из всех стран на Земле, выборы в 2024 году (в США – прим. ред.), вероятно, станут последними, где действительно будут голосовать граждане США», — подчеркнул Маск.

До этого Маск заявлял, что нелегалы представляют собой серьезнейшую проблему для США, нелегальная миграция может стать «рецептом» катастрофы страны в случае отсутствия каких-либо действий американского правительства на южной границе.

По словам миллиардера, необходимо усиления охраны южной границы, поскольку проход через рубеж оказался несложным для мигрантов. При этом Маск обратил внимание слушателей, что он не выступает против легальной миграции в США.

Ранее США предрекли теракты из-за неконтролируемой миграции.

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