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Россиянам рассказали, что нужно знать об инвестициях в золотые украшения

SOKOLOV: ювелирные изделия из золота могут защитить сбережения в кризис

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Depositphotos

Помимо эстетической функции ювелирные изделия способны выступать в качестве вложения средств, особенно в кризисные периоды на финансовом рынке. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

По ее словам, золото демонстрирует стабильный рост цен на протяжении последних 20 лет. Только с начала 2023 года стоимость тройской унции выросла с $2050 до $2310, а учетная цена за грамм в России поднялась с 5884 до 6814 рублей.

«Для большинства украшений скупка происходит по весу металла и цене камня. В себестоимости изделия доля сырья составляет до 80%, поэтому стоимость металла — важный критерий», — отметила Ракутина.

Она пояснила, что прибыль можно получить только при существенном росте цены на золото, так как дизайн и работа при скупке не учитываются. Исключением являются редкие экземпляры с исторической или художественной ценностью, не имеющие ограничений по стоимости.

«Преимущество инвестиций в украшения — возможность не только владеть, но и носить изделия, а также отсутствие особых условий хранения и транспортировки», — добавила эксперт.

До этого стало известно, что Сбер упростил покупку золота для корпоративных клиентов.

Ранее цены на золото упали .

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