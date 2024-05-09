Семака обвинили в отсутствии влияния на игроков «Зенита»

Футбольный эксперт Павел Стипиди после того, как петербургский «Зенит» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что у главного тренера петербуржцев Сергея Семака нет влияния на футболистов своей команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но команда, наверно, психологически неустойчива, и на нее повлияло то, что весь стадион болел и гнал «Факел» вперед. Я еще раз удостоверился, Семак в «Зените» не имеет никакой возможности влиять на ход игры, на футболистов. Стоит тренер и вообще не понимает, что происходит», — заявил Стипиди.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее президент клуба Первой лиги назвал условие поражения «Зенита» в РПЛ.