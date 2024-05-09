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Россиянин с друзьями похитил знакомого, затолкал в багажник и избил на берегу реки

В Тульской области мужчина похитил знакомого и получил 17 лет колонии

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Shutterstock

В Тульской области суд вынес приговор мужчинам, которые решили похитить знакомого. Об этом сообщает Тульский областной суд.

Инцидент произошел в поселке Бутиково Заокского района. По версии следствия, трое россиян распивали алкогольные напитки и в какой-то момент у одного из них возник умысел похитить знакомого из-за личной неприязни. Он предложил компании сделать это совместно.

Спустя некоторое время двое из них зашли в дом пострадавшего и, избив его подручными инструментами, вывели из дома и затолкали в багажник машины.

Далее они направились к реке Выпрейка, где мужчине снова нанесли многочисленные травмы. Они остановились только когда россиянин перестал кричать.

Суд при знал троих мужчин виновными. Двое из них получили сроки 15 и 17 лет в колонии строгого режима. Третьего признали виновным в пособничестве в похищении человека, поэтому его приговорили к трем годам колонии общего режима.

Ранее в Набережных Челнах мигранта заподозрили в попытке похищения 12-летней девочки.

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