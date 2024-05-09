Маск: выборы в 2024 году в США станут последними, на которых проголосуют американцы

В Соединенных Штатах скоро может не остаться американцев из-за политики Вашингтона. Об этом на своей странице в социальной сети X написал американский бизнесмен Илон Маск.

«Учитывая массовый приток нелегалов из всех стран на Земле, выборы в 2024 году, вероятно, станут последними, где действительно будут голосовать граждане США», — написал Илон Маск.

До этого Маск заявил, что нелегалы представляют собой серьезнейшую проблему для США, нелегальная миграция может стать «рецептом» катастрофы страны в случае отсутствия каких-либо действий американского правительства на южной границе.

Также Маск говорил, что США уделяют гораздо больше внимания проблемам, связанным с украинским конфликтом, нежели вопросам по южной границе США, которая столкнулась с наплывом мигрантов.

8 мая генерал ВВС США в отставке Блейн Холт заявил, что неконтролируемый поток мигрантов при бездействии официального Вашингтона приведет к проникновению в страну террористов.

Ранее Дональд Трамп заявил о планах на нелегалов в случае победы на президентских выборах.