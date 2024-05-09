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В Москве начался парад в честь Дня Победы

На Красной площади в Москве начался парад в ознаменование 79-й годовщины Победы

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. Мероприятие транслируют федеральные каналы, включая «Россию 1».

В параде принимают участие более 9000 военнослужащих. Из них более 1000 человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, ожидается проезд свыше 70 единиц боевой техники.

Мероприятие началось с внесения на площадь государственного флага и Знамени Победы. Представители почетного караула пронесли флаги под песню «Священная война».

При этом парадом командует главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков. Российский министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, был назначен принимающим мероприятие.

Незадолго до начала парада на трибуне появился президент страны Владимир Путин. Вместе с ним на мероприятие прибыли лидеры Белоруссии, Киргизии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

В ближайшее время российский лидер выступит с речью, после чего командующий и принимающий парад объедут выстроившиеся на Красной площади расчеты. После этого по площади пройдут пешие колонны и проедет военная техника.

Завершится мероприятие пролетом двух групп боевой авиации. При этом самыми последними площадь покинут военные музыканты, которые исполнят марш «Прощание славянки».

Ранее в Кремле оценили влияние погоды на проведение военного парада.

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Парад Победы — 2024
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