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Медведев прибыл на парад Победы на Красной площади

Замглавы Совбеза РФ Медведев прибыл на парад Победы на Красной площади

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл на парад Победы на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Почетными гостями на военном параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

До этого российский лидер Владимир Путин лично встретил в Гербовом зале Кремля глав иностранных государств, которых пригласили в качестве гостей на парад Победы на Красной площади.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не стала направлять приглашения на парад Победы послам и официальным лицам недружественных стран.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян счел странным ежегодное присутствие на параде Победы в Москве.

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