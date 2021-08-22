ФИФА попросила ряд стран об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана

Международная федерация футбола (ФИФА) направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источника, девушки опасаются за свои жизни после смены власти в стране. В ФИФА заявили, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и крайне тревожной.

15 августа Кабул перешел под власть движения «Талибан» (организация запрещена в России), президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.

Ранее экс-капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал прокомментировала захват власти в своей стране движением «Талибан (организация запрещена в России)», которое запрещено в России.

Отметим, что именно Попал в 2007 году сформировала первую сборную Афганистана, а ныне до сих пор является одним из ее руководителей. Ранее она искала убежище в Индии, Норвегии и Дании, а ныне проживает в Лондоне.